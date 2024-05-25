Дугин Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дугин Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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