Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Около 1843 г.р.
Около 1846 г.р.
Около 1848 г.р.
Около 1856 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Андрей Семенович

Отец ребёнка: Семен Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Антипа Семенович

Отец ребёнка: Семен Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Андреевич

Смерть
После 1858
Копытово, Шуйский район, Северный край
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