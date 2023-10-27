Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Андрей Семенович
Отец ребёнка: Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Антипа Семенович
Отец ребёнка: Семен Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Андреевич
Смерть
После 1858