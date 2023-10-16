Мохова (Головушкина) Таисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохова (Головушкина) Таисия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головушкин Григорий Иванов

Мать: Головушкина Евгения Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мохов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария Ивановна

Отец ребёнка: Мохов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Мохов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мохов Иван

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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