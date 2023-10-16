Мохова (Головушкина) Таисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мохов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария Ивановна
Отец ребёнка: Мохов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Мохов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мохов Иван
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно