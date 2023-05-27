Доскалиев Кайдарбек Мухамбет-Рахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доскалиев Кайдарбек Мухамбет-Рахимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1970

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

Не указана

Дети

2001 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1970

Отец: Доскалиев Мухамбет-Рахим Ермуханович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.2001

Сын: Доскалиев Азамат Кайдарбекович

Мать ребёнка: Доскалиева Тамара Джардемгалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доскалиева Тамара Джардемгалиевна