Доскалиев Кайдарбек Мухамбет-Рахимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1970
Отец: Доскалиев Мухамбет-Рахим Ермуханович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.2001
Сын: Доскалиев Азамат Кайдарбекович
Мать ребёнка: Доскалиева Тамара Джардемгалиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Доскалиева Тамара Джардемгалиевна