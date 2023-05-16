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Ондар Авырал Начынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.2023

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.2023

Отец: Ондар Начын Сергеевич

Мать: Ондар Аржаана Игоревна