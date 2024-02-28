Фаткуллин Габдрахман Хадияахметович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Фаткуллин Хадияахмет
Мать: Фаткуллина ?
Рождение ребёнка
17.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаткуллина Халима Галляметдиновна
Рождение ребёнка
01.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаткуллина Халима Галляметдиновна
Смерть
1941
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.