Фаткуллин Габдрахман Хадияахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткуллин Габдрахман Хадияахметович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1911

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Фаткуллин Хадияахмет

Мать: Фаткуллина ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаткуллина Халима Галляметдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаткуллина Халима Галляметдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1941
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.
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