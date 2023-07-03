Шкурина (Ионова) Полина (Пелагея) Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурина (Ионова) Полина (Пелагея) Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1910

Дата смерти

06.02.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
06.10.1910

Отец: Ионов Терентий Андреевич

Мать: Ионова Марья Федоровна

Рождение ребёнка
05.05.1934

Дочь: Сенина Нэлля Ивановна

Отец ребёнка: Шкурин Иван Кузьмич

село Голубь, Дальнеконстантиновский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкурин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкурин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкурин Иван Кузьмич

Смерть
06.02.1988
Колотуха, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область