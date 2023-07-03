Шкурина (Ионова) Полина (Пелагея) Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1910
Дата смерти06.02.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1910
Отец: Ионов Терентий Андреевич
Мать: Ионова Марья Федоровна
Рождение ребёнка
05.05.1934
Дочь: Сенина Нэлля Ивановна
Отец ребёнка: Шкурин Иван Кузьмич
село Голубь, Дальнеконстантиновский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шкурин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкурин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкурин Иван Кузьмич
Смерть
06.02.1988
Колотуха, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область