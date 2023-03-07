Бартенев Юрий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартенев Юрий Никитич

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Место рождения

Золотово, Воскресенская волость, Галичский уезд

Дата рождения

16.02.1792

Дата смерти

27.11.1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотово, Воскресенская волость, Галичский уезд
Место жительства
С 1792
Золотово, Воскресенская волость, Галичский уезд
Место жительства
По 1811
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1818 по 1833
Костромская губерния
Место жительства
С 1836 по 1866
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.11.1866
Москва, город федерального значения Москва
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