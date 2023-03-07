Бартенев Юрий Никитич
Место рождения
Дата рождения16.02.1792
Дата смерти27.11.1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1792
Место жительства
По 1811
Место жительства
С 1818 по 1833
Костромская губерния
Место жительства
С 1836 по 1866
Смерть
27.11.1866