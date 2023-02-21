Кудымов Александр Власович
Место рожденияВерхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Кудымов Влас Федотович
Мать: не указана
Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР
Место жительства
До ?.09.1941
Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР.
Призыв на военную службу
04.10.1941
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван 04.10.1941 г. Ново-Лялинским РВК Свердловской области.
Военная служба
До ?.06.1942
2-я ударная армия Волховский фронт (второго формирования)
Рядовой, стрелок рота автоматчиков 2-я ударная армия Волховский фронт (второго формирования).
Пропал без вести (военное)
?.06.1942
Россия, Новгородская область, Чудовский район
Пропал без вести в июне 1942 г. в Чудовском районе Ленинградской области.
Смерть
Неизвестно
Увековечен в "Книга Памяти. Свердловская область", Том 5, стр. 132 (Город Верхотурье. Верхотурский район).