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Кудымов Александр Власович

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Место рождения

Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Кудымов Влас Федотович

Мать: не указана

Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР
Место жительства
До ?.09.1941
Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР.
Призыв на военную службу
04.10.1941
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван 04.10.1941 г. Ново-Лялинским РВК Свердловской области.
Военная служба
До ?.06.1942
2-я ударная армия Волховский фронт (второго формирования)
Рядовой, стрелок рота автоматчиков 2-я ударная армия Волховский фронт (второго формирования).
Пропал без вести (военное)
?.06.1942
Россия, Новгородская область, Чудовский район
Пропал без вести в июне 1942 г. в Чудовском районе Ленинградской области.
Смерть
Неизвестно
Увековечен в "Книга Памяти. Свердловская область", Том 5, стр. 132 (Город Верхотурье. Верхотурский район).
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