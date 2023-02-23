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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Оглоблин (рекрут С 1808) Иван Антонович

Отец ребёнка: Оглоблин Антон Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Оглоблин Иван Антонович

Отец ребёнка: Оглоблин Антон Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Оглоблин Иван Антонович

Отец ребёнка: Оглоблин Антон Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Оглоблин Самуил Антонович

Отец ребёнка: Оглоблин Антон Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Оглоблин Созонтий Антонович

Отец ребёнка: Оглоблин Антон Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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