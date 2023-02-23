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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Оглоблин (рекрут С 1808) Иван Антонович
Отец ребёнка: Оглоблин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Оглоблин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Оглоблин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Оглоблин Самуил Антонович
Отец ребёнка: Оглоблин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Оглоблин Созонтий Антонович
Отец ребёнка: Оглоблин Антон Иванович