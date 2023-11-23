Белюстина (Воскресенская) Александра Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белюстина (Воскресенская) Александра Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1855

Муж: Белюстин Константин Степанович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Белюстин Николай Константинов

Отец ребёнка: Белюстин Константин Степанович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Белавская Александра Константинова

Отец ребёнка: Белюстин Константин Степанович

Рождение ребёнка
22.01.1865

Сын: Беллюстин Всеволод Константинов

Отец ребёнка: Белюстин Константин Степанович

г. Зубцов
Рождение ребёнка
1866

Сын: Белюстин Валериан Константинов

Отец ребёнка: Белюстин Константин Степанович

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Белавская Александра Константинова

Отец ребёнка: Белюстин Константин Степанович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Некрасова Валентина Константинова

Отец ребёнка: Белюстин Константин Степанович

Смерть
1916
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