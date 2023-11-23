Белюстина (Воскресенская) Александра Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
1859
Сын: Белюстин Николай Константинов
Отец ребёнка: Белюстин Константин Степанович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Белавская Александра Константинова
Отец ребёнка: Белюстин Константин Степанович
Рождение ребёнка
22.01.1865
Сын: Беллюстин Всеволод Константинов
Отец ребёнка: Белюстин Константин Степанович
г. Зубцов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Белюстин Валериан Константинов
Отец ребёнка: Белюстин Константин Степанович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Белавская Александра Константинова
Отец ребёнка: Белюстин Константин Степанович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Некрасова Валентина Константинова
Отец ребёнка: Белюстин Константин Степанович
Смерть
1916