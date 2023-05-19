Артамцева (Щербакова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамцева (Щербакова) Анна Андреевна

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

26.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1993

Отец: Щербаков Андрей Владимирович

Мать: Щербакова Наталия Васильевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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