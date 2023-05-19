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Артамцева (Щербакова) Анна Андреевна
Артамцева (Щербакова) Анна Андреевна
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Место рождения
Бузулук
, город Бузулук, Оренбургская область
Дата рождения
26.02.1993
Пол
Женский
Отец
Щербаков Андрей Владимирович
1967 г.р.
Мать
Щербакова (Калинина) Наталия Васильевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1993
Отец:
Щербаков Андрей Владимирович
Мать:
Щербакова Наталия Васильевна
Бузулук
, город Бузулук, Оренбургская область
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