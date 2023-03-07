Горшкова (Гондурова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Гондурова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

08.09.1920

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1920

Отец: Горшков Иван

Мать: Анна Михайловна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Гондуров Александр Иванович

Отец ребёнка: Гондуров Иван Семёнович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.09.1944

Сын: Гондуров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Гондуров Иван Семёнович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.07.1950

Сын: Гондуров Николай Иванович

Отец ребёнка: Гондуров Иван Семёнович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.04.1953

Сын: Гондуров Юрий Иванович

Отец ребёнка: Гондуров Иван Семёнович

Муром, округ Муром, Владимирская область
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