Горшкова (Гондурова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.09.1920
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1920
Отец: Горшков Иван
Мать: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Гондуров Александр Иванович
Отец ребёнка: Гондуров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
15.09.1944
Сын: Гондуров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Гондуров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
05.07.1950
Сын: Гондуров Николай Иванович
Отец ребёнка: Гондуров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
20.04.1953
Отец ребёнка: Гондуров Иван Семёнович