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Федосенков Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1925

Дата смерти

05.08.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1956

Сын: Федосенков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Федосенкова Надежда Иосифовна

Красное, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосенкова Надежда Иосифовна

Смерть
05.08.2012
Красный, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
08.08.2012
Красное, Краснинский муниципальный район, Смоленская область