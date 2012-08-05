Федосенков Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1925
Дата смерти05.08.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1956
Сын: Федосенков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Федосенкова Надежда Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.2012
Красный, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
08.08.2012