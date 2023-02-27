(Дудина) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дудин Матвей
Отец ребёнка: Дудин Автомон
Рождение ребёнка
1828
Сын: Дудин Матвей
Отец ребёнка: Дудин Автомон
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дудин Харлам
Отец ребёнка: Дудин Автомон
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудин Автомон
Смерть
Неизвестно