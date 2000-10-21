Парфенова (Чернова) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1950
Дата смерти21.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1950
Отец: Чернов Андрей Абрамович
Мать: Чернова Елена Стефановна
Рождение ребёнка
24.11.1969
Дочь: Лозбинова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Парфенов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
27.09.1974
Дочь: Парфенов Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Парфенов Владимир Васильевич
Смерть
21.10.2000