Парфенова (Чернова) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Чернова) Валентина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1950

Дата смерти

21.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1950

Отец: Чернов Андрей Абрамович

Мать: Чернова Елена Стефановна

Рождение ребёнка
24.11.1969

Дочь: Лозбинова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Парфенов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
27.09.1974

Дочь: Парфенов Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Парфенов Владимир Васильевич

Смерть
21.10.2000
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