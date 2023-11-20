Самсонова (Неизвестная) Раиса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова (Неизвестная) Раиса Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.06.1914

Муж: Самсонов Стефан Фролович

Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.

Дочь: Самсонова Зинаида Стефановна

Отец ребёнка: Самсонов Стефан Фролович

х. Рынок Солоновский
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.

Дочь: Самсонова Ольга Стефановна

Отец ребёнка: Самсонов Стефан Фролович

ГАРО 803-2-2871 лл.53об.-54 №22
Смерть
Неизвестно
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