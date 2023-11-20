Самсонова (Неизвестная) Раиса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.06.1914
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.
Дочь: Самсонова Зинаида Стефановна
Отец ребёнка: Самсонов Стефан Фролович
х. Рынок Солоновский
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.
Дочь: Самсонова Ольга Стефановна
Отец ребёнка: Самсонов Стефан Фролович
ГАРО 803-2-2871 лл.53об.-54 №22
Смерть
Неизвестно