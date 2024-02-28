Муравьев Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1931
Дата смерти22.12.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1931
Бракосочетание
08.01.1959
Этот брак стал вторым, фамилия по первому мужу Головкина
Рождение ребёнка
1960
Сын: Муравьев Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Муравьева Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
03.03.1962
Сын: Муравьев Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Муравьева Лидия Алексеевна
Смерть
22.12.1991