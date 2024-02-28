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Муравьев Евгений Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.09.1931

Дата смерти

22.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1931

Отец: Муравьев Василий Андреевич

Мать: Муравьева Анастасия Прокофьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.01.1959

Жена: Муравьева Лидия Алексеевна

Этот брак стал вторым, фамилия по первому мужу Головкина
Рождение ребёнка
1960

Сын: Муравьев Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Муравьева Лидия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.1962

Сын: Муравьев Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Муравьева Лидия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.12.1991
Москва, город федерального значения Москва
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