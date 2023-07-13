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Зайцева Ксения Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зайцев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Зайцев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Зайцев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
20.05.1856 ст.

Дочь: Зайцева Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно