Жидков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1920
Дата смерти?.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1947
Дочь: Кияева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Жидкова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жидкова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жидкова Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1980
Похороны
Неизвестно