Жидков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1920

Дата смерти

?.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1924 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ДИ
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Место
Комментарий
Рождение
?.12.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1947

Дочь: Кияева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Жидкова Мария Кузьминична

Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жидкова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жидкова Мария Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жидкова Мария Кузьминична

Смерть
?.04.1980
Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область
Похороны
Неизвестно
Перегон, Погарский муниципальный район, Брянская область