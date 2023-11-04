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Коченгин Павел Андреевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1803

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Коченгин Андрей Афонасьевич

Мать: Васса Иванова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Коченгин Яков Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Коченгина Матрена Павловна

Мать ребёнка: N Маремьяна Михайловна

Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Коченгин Сергий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: N Маремьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Zzz Улита Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коченгин Фаддей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1803
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