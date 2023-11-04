Коченгин Павел Андреевич?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Коченгин Андрей Афонасьевич
Мать: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Коченгина Матрена Павловна
Мать ребёнка: N Маремьяна Михайловна
Рождение ребёнка
До 1780
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: N Маремьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Zzz Улита Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1803