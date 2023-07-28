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Терещенков Василий Никифоров

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: Терещенков Никифор Семенов

Мать: Настасья Семенова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Терещенков Василий Васильев

Мать ребёнка: Васса Фаддеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Терещенков Петр Васильев

Мать ребёнка: Васса Фаддеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенков Тихон Васильев

Мать ребёнка: Васса Фаддеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Фаддеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
1819
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки | ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года