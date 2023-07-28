Терещенков Василий Никифоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768
Отец: Терещенков Никифор Семенов
Мать: Настасья Семенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Терещенков Василий Васильев
Мать ребёнка: Васса Фаддеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Мать ребёнка: Васса Фаддеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенков Тихон Васильев
Мать ребёнка: Васса Фаддеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Фаддеева
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
1819
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки | ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года