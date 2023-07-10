Пимонов Егор Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимонов Егор Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пимонов Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1897 ст.

Сын: Пимонов Александр Егорович

Мать ребёнка: Пимонова Софья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пимонова Софья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Ивотской фабрики мастеровой
Смерть
Неизвестно