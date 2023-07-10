Пимонов Егор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пимонов Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1897 ст.
Сын: Пимонов Александр Егорович
Мать ребёнка: Пимонова Софья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ивотской фабрики мастеровой
Смерть
Неизвестно