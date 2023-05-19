Ткаченко (Груздова) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Груздова) Татьяна Юрьевна

Место рождения

Азов, город Азов, Ростовская область

Дата рождения

16.03.1962

Дата смерти

12.03.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1962

Отец: Груздов Юрий Иванович

Мать: не указана

Азов, город Азов, Ростовская область
Бракосочетание
1984

Муж: скрыто настройками приватности

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Азов, город Азов, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель
Место жительства
Неизвестно
Азов, город Азов, Ростовская область
Смерть
12.03.1988
Азов, город Азов, Ростовская область
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