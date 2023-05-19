Ткаченко (Груздова) Татьяна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1962
Дата смерти12.03.1988
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1962
Отец: Груздов Юрий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
1984
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.03.1988