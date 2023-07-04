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Гусев Гаврила Васильевич

Место рождения

с.Ведниково, Ряжский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Гусев Василий

Мать: не указана

с.Ведниково, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Гусев Пахом Гаврилович

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

с.Ведниково, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Авдотья

Смерть
Неизвестно