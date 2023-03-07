Мещерякова (Останина) Васса Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияМежду 1710 и 1713
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1710 и 1713
Отец: Останин Тимофей Иванов
Мать: Останина Ирина Сидорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Арзамас, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762