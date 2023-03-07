Мещерякова (Останина) Васса Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Останина) Васса Тимофеева

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Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1710 и 1713

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1677 г.р.

Мать

Около 1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1710 и 1713

Отец: Останин Тимофей Иванов

Мать: Останина Ирина Сидорова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Арзамас, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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