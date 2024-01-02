Иванов Естихий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Естихий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Тимофеев Иван

Мать: Татьяна

Смерть
1786
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