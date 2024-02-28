Николай Васильев
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Василий Андреев
Мать: Марина Фёдорова
Бракосочетание
20.01.1828
Жена: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
17.10.1829
Дочь: Груздева Клеопатра Николаева
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
10.01.1832
Дочь: Татьяна Николаева
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Смерть
Неизвестно