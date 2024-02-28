Николай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Васильев

Николай Васильев

Место рождения

Шихино, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Василий Андреев

Мать: Марина Фёдорова

Шихино, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
20.01.1828

Жена: Евдокия Стефанова

Шихино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
17.10.1829

Дочь: Груздева Клеопатра Николаева

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Шихино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.01.1832

Дочь: Татьяна Николаева

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Шихино, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close