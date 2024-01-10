Юсипов Сафи Юсипович
Место рожденияс.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1906
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
11.08.1932
Мать ребёнка: Юсипова Фатыма Саттаровна
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абубякирова Ирек Сафиулловна
Мать ребёнка: Юсипова Фатыма Саттаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юсипова Фатыма Саттаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юсипова Фатыма Саттаровна
Смерть
1978