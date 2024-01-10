Юсипов Сафи Юсипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсипов Сафи Юсипович

Место рождения

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1906

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
11.08.1932

Сын: Юсипов Шамиль Сафинович

Мать ребёнка: Юсипова Фатыма Саттаровна

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абубякирова Ирек Сафиулловна

Мать ребёнка: Юсипова Фатыма Саттаровна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсипов Равиль Сафинович

Мать ребёнка: Юсипова Фатыма Саттаровна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсипов Марат Сафинович

Мать ребёнка: Юсипова Фатыма Саттаровна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1978
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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