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Никонор Яковлевич

Место рождения

Мамыково

Дата рождения

18.07.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1844

Отец: Яков Андреевич

Мать: Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
19.03.1870

Дочь: Дария Никоноровна

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1879

Сын: Прокопий Никонорович

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
23.06.1881

Дочь: Евфросиния Никоноровна

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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