Никонор Яковлевич
Место рожденияМамыково
Дата рождения18.07.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1844
Отец: Яков Андреевич
Мать: Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
19.03.1870
Дочь: Дария Никоноровна
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1879
Сын: Прокопий Никонорович
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1881
Дочь: Евфросиния Никоноровна
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Смерть
Неизвестно