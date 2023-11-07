Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1986 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1986

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

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