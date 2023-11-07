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Иван
Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1964
Пол
Мужской
Отец
Петр
1935 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Дмитрий
1986 г.р.
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец:
Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1986
Сын:
Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
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