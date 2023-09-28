Елисеева Любовь Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1961
Дочь: Уханова Алевтина Юрьевна
Отец ребёнка: Уханов Юрий Семенович
Рождение ребёнка
01.02.1964
Отец ребёнка: Уханов Юрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уханова Галина Юрьевна
Отец ребёнка: Уханов Юрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уханова Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Уханов Юрий Семенович
Смерть
Неизвестно