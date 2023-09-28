Елисеева Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Любовь Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1961

Дочь: Уханова Алевтина Юрьевна

Отец ребёнка: Уханов Юрий Семенович

Рождение ребёнка
01.02.1964

Сын: Уханов Вячеслав Юрьевич

Отец ребёнка: Уханов Юрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уханова Галина Юрьевна

Отец ребёнка: Уханов Юрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уханова Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Уханов Юрий Семенович

Смерть
Неизвестно
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