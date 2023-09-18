Бугров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1968
Сын: Бугров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бугрова Софья
Рождение ребёнка
17.03.1971
Дочь: Могучева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Бугрова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бугрова Софья
Смерть
Неизвестно