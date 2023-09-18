Бугров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1968

Сын: Бугров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бугрова Софья

Рождение ребёнка
17.03.1971

Дочь: Могучева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Бугрова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугрова Софья

Смерть
Неизвестно
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