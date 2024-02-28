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Сильченко (Вазюра) Татьяна Евгеньена
Сильченко (Вазюра) Татьяна Евгеньена
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Древо
Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
19.06.1954
Пол
Женский
Отец
Вазюра Евгений Дмитриевич
1925 г.р.
Мать
Вазюра (Андреева) Антонина Алексеевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1954
Отец:
Вазюра Евгений Дмитриевич
Мать:
Вазюра Антонина Алексеевна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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