Сильченко (Вазюра) Татьяна Евгеньена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сильченко (Вазюра) Татьяна Евгеньена

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

19.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1954

Отец: Вазюра Евгений Дмитриевич

Мать: Вазюра Антонина Алексеевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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