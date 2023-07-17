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(Прокопчук) Анастасия
(Прокопчук) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1990
Пол
Женский
Отец
Прокопчук Валерий
Мать
(Прокопчук) Марина
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1990
Отец:
Прокопчук Валерий
Мать:
Марина
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