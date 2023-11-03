Володимеров Афанасий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодимеров Афанасий Васильев

Володимеров Афанасий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Володимеров Василий Алексеев

Мать: Володимерова Домна Климентьева

Бракосочетание
До 1787

Жена: Владимирова Аксинья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Марфа Афанасьева

Мать ребёнка: Владимирова Аксинья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Владимиров Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Владимирова Аксинья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Варвара Екатерина

Мать ребёнка: Владимирова Аксинья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Владимиров Яков Афанасьев

Мать ребёнка: Владимирова Аксинья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Владимиров Осип Афанасьев

Мать ребёнка: Владимирова Аксинья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Владимиров Семен Афанасьев

Мать ребёнка: Владимирова Аксинья Дмитриева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close