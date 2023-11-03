Володимеров Афанасий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Бракосочетание
До 1787
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Марфа Афанасьева
Мать ребёнка: Владимирова Аксинья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Владимиров Иван Афанасьев
Мать ребёнка: Владимирова Аксинья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Варвара Екатерина
Мать ребёнка: Владимирова Аксинья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Владимиров Яков Афанасьев
Мать ребёнка: Владимирова Аксинья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Владимиров Осип Афанасьев
Мать ребёнка: Владимирова Аксинья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Владимиров Семен Афанасьев
Мать ребёнка: Владимирова Аксинья Дмитриева
Смерть
Неизвестно