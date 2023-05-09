Юртаева (Иванова) Нина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1917
Дата смерти24.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1917
Отец: Иванов Фёдор
Мать: Иванова Елизавета
Рождение ребёнка
17.02.1948
Сын: Юртаев Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Юртаев Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юртаев Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юртаева Шурка
Отец ребёнка: не указан
Смерть
24.05.1993