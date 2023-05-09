Юртаева (Иванова) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаева (Иванова) Нина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1917

Дата смерти

24.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1917

Отец: Иванов Фёдор

Мать: Иванова Елизавета

Рождение ребёнка
17.02.1948

Сын: Юртаев Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Юртаев Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юртаев Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юртаева Шурка

Отец ребёнка: не указан

Смерть
24.05.1993
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