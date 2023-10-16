Саврасов Дмитрий Алексеевич (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саврасов Дмитрий Алексеевич (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1890

Сын: Саврасов Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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