Саврасов Дмитрий Алексеевич (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1890
Сын: Саврасов Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно