Салтаусов ГЕНАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтаусов ГЕНАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Место рождения

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Мать: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтаусов ИГОРЬ ГЕНАДЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова АЛЕКСАНДРА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтаусова АЛЕКСАНДРА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтаусова ВАЛЕНТИНА

Смерть
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область