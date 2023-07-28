Салтаусов ГЕНАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтаусов ИГОРЬ ГЕНАДЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Салтаусова АЛЕКСАНДРА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салтаусова АЛЕКСАНДРА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салтаусова ВАЛЕНТИНА
Смерть
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область