Баталов Петр Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Бухонина Ефросинья Петрова
Мать ребёнка: Баталова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Холмова Анна Петрова
Мать ребёнка: Баталова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Баталова Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно