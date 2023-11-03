Баталов Петр Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталов Петр Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Бухонина Ефросинья Петрова

Мать ребёнка: Баталова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Холмова Анна Петрова

Мать ребёнка: Баталова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Баталова Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталова Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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