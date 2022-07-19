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Граниченко Артем Игоревич
Граниченко Артем Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.2022
Пол
Мужской
Отец
Граниченко Игорь Иванович
1979 г.р.
Мать
Наргиз
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2022
Отец:
Граниченко Игорь Иванович
Мать:
Наргиз
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