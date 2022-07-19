Граниченко Артем Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГраниченко Артем Игоревич

Граниченко Артем Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.2022

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2022

Отец: Граниченко Игорь Иванович

Мать: Наргиз

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close