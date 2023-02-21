Антипьев Николай Лупонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипьев Николай Лупонович

Антипьев Николай Лупонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антипьев Лупп Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1941

Сын: Антипьев Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Карелина Александра Парфентьевна

Алеур, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карелина Александра Парфентьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close