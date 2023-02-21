Антипьев Николай Лупонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антипьев Лупп Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1941
Сын: Антипьев Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Карелина Александра Парфентьевна
Алеур, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно