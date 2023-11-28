Цхай Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1979
Рождение ребёнка
18.05.2004
Дочь: Цхай Анжелина Евгеньевна
Мать ребёнка: Цхай Карина Альжановна
Рождение ребёнка
06.05.2008
Мать ребёнка: Цхай Карина Альжановна
Рождение ребёнка
26.09.2013
Мать ребёнка: Цхай Карина Альжановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цхай Карина Альжановна