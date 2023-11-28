Цхай Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цхай Евгений Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1979

Отец: Цхай Владимир Алексеевич

Мать: Цхай Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
18.05.2004

Дочь: Цхай Анжелина Евгеньевна

Мать ребёнка: Цхай Карина Альжановна

Рождение ребёнка
06.05.2008

Сын: Цхай Давид Евгеньевич

Мать ребёнка: Цхай Карина Альжановна

Рождение ребёнка
26.09.2013

Сын: Цхай Даниил Евгеньевич

Мать ребёнка: Цхай Карина Альжановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цхай Карина Альжановна

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