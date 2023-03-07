Колот (Накоренко) Аксинья (Ксения) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Накоренко) Аксинья (Ксения) Григорьевна

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

19.01.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1905 ст.

Отец: Накоренко Григорий Андрианович

Мать: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
24.01.1923 ст.

Муж: Колот Захар Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.08.1924

Дочь: Греченко Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Колот Захар Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Дубинина Любовь Захаровна

Отец ребёнка: Колот Захар Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.11.1928

Дочь: Шешина Валентина Захаровна

Отец ребёнка: Колот Захар Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Колот Виталий Захарович

Отец ребёнка: Колот Захар Иванович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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