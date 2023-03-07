Колот (Накоренко) Аксинья (Ксения) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1905 ст.
Бракосочетание
24.01.1923 ст.
Муж: Колот Захар Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1924
Дочь: Греченко Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Колот Захар Иванович
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Дубинина Любовь Захаровна
Отец ребёнка: Колот Захар Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1928
Дочь: Шешина Валентина Захаровна
Отец ребёнка: Колот Захар Иванович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Колот Захар Иванович
Смерть
Неизвестно