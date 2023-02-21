Чекалова Мария Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти19.04.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1860 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1863 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров
Рождение ребёнка
22.10.1869 ст.
Дочь: Чекалова Параскева Иосифовна
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров
Рождение ребёнка
26.05.1871 ст.
Сын: Чекалов Игнатий Иосифович
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров
Рождение ребёнка
21.10.1873 ст.
Дочь: Голубкова Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров
Рождение ребёнка
06.03.1876 ст.
Сын: Чекалов Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров
Рождение ребёнка
02.10.1879 ст.
Дочь: Федотова Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров
Рождение ребёнка
11.02.1882 ст.
Дочь: Жаринова Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров
Рождение ребёнка
16.07.1884 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров
Смерть
19.04.1889 ст.
Причина смерти: от порока сердца
Похороны
21.04.1889 ст.