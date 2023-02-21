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Чекалова Мария Арефьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

19.04.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1860 ст.

Муж: Чекалов Иосиф Сильвестров

Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1863 ст.

Сын: Чекалов Мартын Иосифович

Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1869 ст.

Дочь: Чекалова Параскева Иосифовна

Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1871 ст.

Сын: Чекалов Игнатий Иосифович

Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1873 ст.

Дочь: Голубкова Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1876 ст.

Сын: Чекалов Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1879 ст.

Дочь: Федотова Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1882 ст.

Дочь: Жаринова Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1884 ст.

Сын: Чекалов Илья Иосифович

Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Сильвестров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
19.04.1889 ст.
Причина смерти: от порока сердца
Похороны
21.04.1889 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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