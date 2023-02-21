Первушин Валентин Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1956
Дочь: Балабашина Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Первушина Елена Федосеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кульбякина Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Первушина Елена Федосеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Нина Валентиновна
Мать ребёнка: Первушина Елена Федосеевна
Смерть
Неизвестно