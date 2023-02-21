Первушин Валентин Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушин Валентин Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1956

Дочь: Балабашина Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Первушина Елена Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кульбякина Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Первушина Елена Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Нина Валентиновна

Мать ребёнка: Первушина Елена Федосеевна

Смерть
Неизвестно
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