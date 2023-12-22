Трубицына (Тимофеева) Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Бракосочетание
19.01.1901
Запись в метрике: Крестьянский сын деревни Косминской Николай Осипов Трубицын, православного вероисп-я, первым браком, 22 года и Крестьянская девица деревни Косминской Евдокия Никифорова Тимофеева, п... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1901
Сын: Трубицын Александр Николаевич
Отец ребёнка: Трубицын Николай Осипович
Запись в метрике: Крестьянин деревни Косминской Николай Осипов Трубицын и законная жена его Евдокия Никифорова, оба православного вероисп-я
Смерть
После 1918