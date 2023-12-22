Трубицына (Тимофеева) Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубицына (Тимофеева) Евдокия Никифоровна

Трубицына (Тимофеева) Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Тимофеев Никифор Иванович

Мать: Тимофеева Степанида Ивановна

Бракосочетание
19.01.1901

Муж: Трубицын Николай Осипович

Запись в метрике: Крестьянский сын деревни Косминской Николай Осипов Трубицын, православного вероисп-я, первым браком, 22 года и Крестьянская девица деревни Косминской Евдокия Никифорова Тимофеева, п... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1901

Сын: Трубицын Александр Николаевич

Отец ребёнка: Трубицын Николай Осипович

Запись в метрике: Крестьянин деревни Косминской Николай Осипов Трубицын и законная жена его Евдокия Никифорова, оба православного вероисп-я
Смерть
После 1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close