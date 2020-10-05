Киндерский Василий Александрович
Место рожденияМихайловка
Дата рождения09.09.1934
Дата смерти05.10.2020
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1934
Михайловка
Рождение ребёнка
19.06.1958
Сын: Киндерский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Киндерская Мария Александровна
Рождение ребёнка
05.05.1960
Дочь: Щетинина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Киндерская Мария Александровна
Рождение ребёнка
14.09.1962
Сын: Киндерский Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Киндерская Мария Александровна
Рождение ребёнка
15.09.1970
Сын: Киндерский Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Киндерская Мария Александровна
Рождение ребёнка
02.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киндерская Мария Александровна
Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.2020