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Киндерский Василий Александрович

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

09.09.1934

Дата смерти

05.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1934

Отец: Киндерский Александр Ульянович

Мать: Киндерская Екатерина Яковлевна

Михайловка
Рождение ребёнка
19.06.1958

Сын: Киндерский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Киндерская Мария Александровна

Рождение ребёнка
05.05.1960

Дочь: Щетинина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Киндерская Мария Александровна

Рождение ребёнка
14.09.1962

Сын: Киндерский Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Киндерская Мария Александровна

Рождение ребёнка
15.09.1970

Сын: Киндерский Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Киндерская Мария Александровна

Рождение ребёнка
02.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киндерская Мария Александровна

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киндерская Мария Александровна

Смерть
05.10.2020
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