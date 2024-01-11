Садыков Гиматдин
Место рожденияЧувашский Брод РТ
Дата рождения1875
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Садык
Мать: не указана
Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Садыкова Шамсинахар
Мать ребёнка: Садыкова Шамсикамал
Чувашский Брод РТ
Смерть
1955
Чувашский Брод РТ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Чувашский Брод РТ