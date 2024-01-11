Садыков Гиматдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Гиматдин

Место рождения

Чувашский Брод РТ

Дата рождения

1875

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Садык

Мать: не указана

Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Садыкова Шамсинахар

Мать ребёнка: Садыкова Шамсикамал

Чувашский Брод РТ
Смерть
1955
Чувашский Брод РТ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Чувашский Брод РТ
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