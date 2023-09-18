Ефимова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ева Васильевна

Отец ребёнка: Ефимов Василий Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Лев Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Василий Леонидович

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